Castellbell està apunt de completar els treballs que s'han dut a terme durant les darrers setmanes de neteja de la llera del riu Llobregat i de la riera de Marà. Una actuació que té per objectiu treure el màxim d'obstacles i deixar el màxim d'amplitud de pas als cabals, en prevenció per a situacions de crescuda. Alhora, guanyar un espai de passeig en aquest entorn. El riu Llobregat travessa en paral·lel a tot el nucli urbà, i la riera de Marà hi desemboca en un extrem d'aquest nucli, al barri de la Bauma.

L'objectiu de l'Ajuntament, segons han explicat fonts municipals, és que un cop acabada l'actuació, serà contractar el servei de manteniment de la zona per mantenir neta la llera. Recentment, s'hi ha portat a terme una visita de control de l'execució en que hi han estat presents representants de l'empresa executora, la direcció d'obres, la tècnica de Medi Ambient, la Regidora d'Urbanisme i l'alcaldessa.