Que hi ha una pandèmia que va impedir celebrar el carnaval l’any passat i que per poc ho torna a impedir aquest any sembla que ja és cosa del passat. Els carrers i places de Sallent s’han tornat a omplir de multitud celebrant, com si no hagués passat res, la festa més boja de l’any.

I és que de la covid no n’hi havia rastre ni a les disfresses, essent únicament el cap de la rua, el Rei Carnestoltes, qui duia alguna referència carnavalesca al virus (portava una mascareta feta de llana).

Olga Gili, membre de la junta del Carnaval de Sallent, s'ha mostrat molt emocionada de poder estar vivint un carnaval en condicions normals. «Fa un mes no sabíem encara ni si el podríem fer». Ara bé, admet que des de l’octubre van estar treballant per a la celebració d’una festa que ells han batejat amb el nom de «Carnaval Normal».

Ara bé, Gili estava sorpresa de la «tranquil·litat amb què els ciutadans de Sallent estem vivint la festa». Després d’un any sense poder-lo celebrar, «hi havia la possibilitat que la gent es tornés boja i hi pogués haver, fins i tot, algun incident», explica Gili.

En canvi, tant el volum de gent com el nombre de Xarangues, que es col·loquen en diferents trams al llarg de la rua, ha sigut inferior a les darreres ocasions d’abans de la pandèmia. Normalment, hi solia haver unes 11 xarangues i, aquest any n’han acabat sent 7, provinents de diversos llocs com ara Tarragona, Castelló, Villarreal, Vilanova i, evidentment, la de Sallent.

Les disfresses més originals

La típica imatge de la rua del Carnaval de Sallent en què hi havia grups molt grans de gent vestits de la mateixa manera i que ocupaven un gruix important de la rua, sembla que aquest any s’ha esvaït. I així ho confirmaven des de la junta, que explicaven que aquest any, «no sabem per quin motiu, les comparses són més petites». Això no obstant, implica una diversitat de disfresses més gran.

I és que els assistents s'han guarnit de totes les maneres possibles. Començant per les ja típiques granotes de cos sencer que representen animals diferents. Passant per les disfresses més habituals, com ara la de viking, militar i els tutús de colors.

Ja acabant, aquells vestits cinematogràfics: Star Wars, Pirates del Carib, La Casa de Papel, Alícia en el país de les Meravelles... I, finalment, les disfresses que podrien ser dignes de desfilar a Rio de Janeiro. Indumentàries vistoses i exagerades, amb maquillatges i perruques molt treballades. Aquestes últimes han sigut les que més han despertat el públic de la rua, que anaven parant aquells que les portaven per a fer-los fotografies.

Un cop acabada la rua, tots els assistents s'han trobat a la plaça de la Pau, on totes les xarangues han anat pujant, una per una, a l’escenari per fer una darrera representació. En aquest moment, el públic ja estava totalment entregat i preparat pel sopar popular i el posterior concert. «Sembla mentida que tornem a estar tots reunits aquí, és molt esperançador», sentenciava Gili.