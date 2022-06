Santpedor viurà la seva primera festa major postpandèmia sense vaquetes i pendent de la consulta

Santpedor celebrarà aquest cap de setmana la seva primera festa major postpandèmia sense les vaquetes, i a l’espera de convocar la consulta popular que podria reincorporar aquesta tradició al programa en futures edicions si guanyés aquesta opció.

Les vaquetes es van deixar de fer justament arran d’una primera consulta l’any 2019 sobre la seva continuïtat o no dins la festa, i en què va guanyar el no per un marge molt ajustat de vots (46 de diferència a favor del no). Des d’aleshores no hi ha hagut vaquetes, si bé amb la pandèmia les dues últimes festes majors tampoc no s’han pogut celebrar amb normalitat, i la d’enguany serà la primera completa sense aquesta tradició, que tanmateix podria tornar l’any que ve.

I és que, precisament, i tal i com ja ha anat explicant aquest diari, aquest frec a frec de resultats en la consulta del 2019 ha estat el motiu que ha portat un grup de veïns a demanar una nova consulta mitjançant una recollida de més d’un miler de signatures, que l’Ajuntament ha de validar abans d’iniciar tot el procés de convocatòria de la consulta, i per això no ha estat possible celebrar-la abans de l’edició de la festa major d’enguany. Si aquesta validació és correcta, l’Ajuntament haurà de convocar la consulta, que els seus impulsors tenen dret a reclamar perquè la llei així ho contempla sempre i quan com a mínim hagin passat dos anys de l’anterior. Igualment, cal haver obtingut un suport en forma de firmes de més del 10% del cens de més de 16 anys del municipi, i en el cas de Santpedor això ja s’hauria donat.

Un cop feta la validació d’aquestes signatures l’Ajuntament tindrà 90 dies per formalitzar el decret de convocatòria de la nova consulta, la qual haurà de tenir lloc entre els 30 i els 60 dies posteriors. Per altra banda, i segons la mateixa llei, una consulta d’aquest tipus s’ha de realitzar dins el mig any previ a la celebració d’unes eleccions municipals, i tenint en compte que seran el maig de l’any que ve, com a molt tard la consulta s’haurà de realitzar el proper mes de novembre. Sigui com sigui, de cara a l’edició de la festa major de l’any que ve ja s’haurà d’haver determinat definitivament si es recuperen les vaquetes o no.

Cinc dies d’activitats

La Festa Major de Santpedor arrencarà aquest dijous amb el pregó institucional a càrrec de la jove promesa de l’espot català Maria Costa, a 2/4 de 8 del vespre a la capella de Sant Andreu, i a partir d’aquí es donarà el tret de sortida a cinc dies d’activitats, amb un programa que ja tornarà a ser complet després de la pandèmia.

No hi haurà vaquetes, però es mantenen alguns dels actes que són essència de la festa, com l’entrada de penyes i colles a la plaça, divendres a les 8 del vespre a la Plaça Gran U d’Octubre, la matinal de cultura popular que hi haurà diumenge a 2/4 de 12 del migdia pels carrers, o els tradicionals concerts o activitats musicals totes les nits des de festa major des de dijous (i també amb algunes sessions diürnes). Enguany també destaca una trobada de bous de foc de Catalunya la tarda de dissabte (quan s’haurien fet les vaquetes), i un espectacle de màgia diumenge a la tarda.