Callús podrà disposar finalment aquest proper dissabte de les piscines municipals, que romandran obertes fins l’11 de setembre. Les obres de reforma que han anat tard i van impedir que les instal·lacions poguessin obrir el juny com era previst, ja s’han acabat tret d’alguns detalls «que no afecten els banyistes», i ara l’Ajuntament ja ultima els preparatius de cara a dissabte, apunta l’alcalde, Jordi Mas.

Fins demà encara es preveu dur a terme algunes proves tècniques per assegurar el correcte funcionament de la nova maquinària, però mentrestant, aquest dijous mateix ja es posaran a la venda els abonaments de la temporada, que al ser més curta tindran uns preus rebaixats. Es podran adquirir a les oficines municipals entre les 10 del matí i les 2 del migdia.

L’obertura d’aquest dissabte es produirà a mig estiu, en què l’afluència ja va a la baixa perquè són plenes vacances amb famílies a fora i ja s’han acabat els casals infantils del juliol, que enguany s’han traslladat fins a Aguilar de Segarra per fer les activitats de piscina. Tanmateix, i com a mesura compensatòria pel retard, l’Ajuntament proposa avançar una hora l’horari d’inici durant l’agost, de manera que les instal·lacions obriran portes a les 10 del matí i tancaran a les 8 del vespre, si bé entre l’1 i l’11 de setembre ja s’escurçarà l’horari, i les piscines obriran d’11 del matí a 7 de la tarda, tenint en compte que «ja no hi ve tanta gent», diu l’alcalde, i enguany el curs començarà abans.

Quotes més baixes

L’equip de govern tot just ultimava ahir els preus de les entrades que es faran pagar enguany, i que estan rebaixats perquè ja estem a mitja temporada. A més, «sabem que molta gent ha pagat l’entrada a altres piscines municipals mentre esperaven el nostre servei, i és lògic que si obrim tard no podem mantenir el preu que hi havia», apunta l’alcalde. Per això explica que l’Ajuntament ha considerat la necessitat de «compensar» les persones del poble «que paguen la piscina amb els seus impostos», amb rebaixes que afectaran l’abonament només de les famílies de Callús, tenint en compte que la resta, si el volen, hauran de pagar el que ja hi ha fixat d’entrada a les ordenances.

Enguany, doncs, l’abonament d’un adult per a tot el que queda de temporada costarà 20 euros, i a partir d’aquí hi haurà bonificacions en funció de cada situació, de manera que es pagarà 5 euros més per a cada fill, mentre que a les persones amb mobilitat reduïda i als jubilats, l’abonament els costarà 15 euros.

Les entrades d’un sol dia mantindran el preu que ja tenien les temporades anteriors, i que és el mateix per a tothom, de 3,5 euros els dies feiners, i de 4,5 els caps de setmana i festius.

Unes obres amb retard

La reforma de les piscines ja estava prevista l’estiu passat, i al setembre es van tancar abans les instal·lacions per poder començar les obres. Es van adjudicar a l’empresa Galitec, però va fer fallida i les va deixar a mig fer. L’Ajuntament es va acollir a una clàusula del contracte que permet fer una cessió d’obra a una altra empresa sense necessitat d’un nou concurs, la qual cosa permet mantenir l’import (només ajustant-lo al que queda pendent d’executar i al possible encariment del material), però això va suposar una demora de mig any que ha impedit tenir a punt les instal·lacions a començament d’estiu. Finalment se’n va fer càrrec la madrilenya Ermai SL, que també ha tingut problemes de subministrament de material, i hores d’ara encara queda pendent part del sostre d’un magatzem i instal·lar una tanca a una paret, si bé les piscines ja poden funcionar. L’alcalde, que lamenta la situació, agraeix «la paciència dels veïns, que sovint ens demanen quan obrirem».

La reforma, que puja a un total de 360.000 euros, consistia en resoldre la fuita que presentava el vas de la piscina i adequar la instal·lació a la normativa vigent mitjançant una làmina d’aigua desbordant, a banda de canviar la maquinària, transformar la piscina de clor en una de salina, i renovar part de la gespa.