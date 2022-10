L’entorn de l’Ajuntament i l’església de Sant Mateu de Bages acolliran diumenge, 30 d’octubre, la primera trobada de campaners que es fa al municipi, amb previsió que hi assisteixin cap a una trentena de persones vingudes d’arreu de Catalunya que es dediquen a l’ofici. L’acte és impulsat per la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, i el seu president d’honor, Jaume León Andrés, valora l’interès generat, tenint en compte que aplegarà cap a un terç dels socis de l’entitat.

La Confraria organitza periòdicament trobades d’aquest estil arreu del terrotori «per ajudar a que no es perdi l’ofici», i ara aposta per Sant Mateu «per la diversitat de campanars que hi ha i perquè és un municipi amb molta cultura popular», diu Jaume León.

L’acte de diumenge es farà ressò d’aquesta varietat, i a la 1 del migdia es faran tocar simultàniament les campanes dels campanars de Sant Miquel de Castelltallat, Sant Antoni de Puigdellívol, Sant Pere de Vilalta, Sant Pere i Sant Feliu de Salo, i el de Sant Mateu. En aquest cas, seran els campaners que assisteixin que s’aniran alternant per mostrar els tocs propis dels seus municipis. Entre altres, vindran de Bagà, les Borges Blanques, Cabrils, Mataró, Os de Balaguer, la Fatarella, Teià, i Tarragona.

Prèviament, a les 11, el pare Valentí Tenas, que és monjo de Montserrat i expert en el món dels campaners, farà una xerrada i es presentarà el primer número de la revista El Jou, dedicat a aquest àmbit, i que inclourà un article del pare Tenas. A les 12 hi haurà una missa, i en sortint, el repic de campanes. L’acte s’acabarà amb un dinar i l’actuació musical de Liliana Navarrete Fa.