Sallent aprova per al 2023 un pressupost marcat de ple per la construcció de la residència

L’Ajuntament de Sallent tindrà per a l’any que ve un pressupost de poc més de 13 milions d’euros, plenament marcat per l’execució de la nova residència de gent gran al sector de la Fàbrica Vella, que és la gran inversió del mandat, malgrat arriba ja en la recta final. Una proposta econòmica que es va aprovar en el darrer ple municipal gràcies al vot de qualitat de l’alcalde, ja que l’absència d’un regidor de l’equip de govern, Miquel Estruch, va propiciar un empat entre els sis vots a favor de l’executiu d’ERC, i els vots en contra dels sis regidors de l’oposició (Junts i Fem Poble).

El projecte de la nova residència (que s’ha d’adjudicar properament) incideix de ple en aquest pressupost en dues direccions. D’una banda, perquè el que se’n consigna per a aquest proper exercici equival pràcticament el 50% del capítol d’inversions, que en total ascendeix a 2.881.000 euros. De l’altra, perquè la planificació econòmica d’aquest projecte suposa que el pressupost per al 2023 sigui un 20% inferior al d’enguany. I és que la contractació d’aquest equipament (amb un cost global de 8,5 milions d’euros) es preveu per a un període de dos anys i com a despesa de caràcter plurianual: 4,3 milions el 2023 i 4,2 el 2024. La previsió pressupostària per al 2023, per a la primera anualitat, és d’1,4 milions finançats amb recursos aliens, i els 3 milions restants es cobriran amb una incorporació de romanent amb finançament afectat del 2022, segons va detallar la regidora d’Hisenda, Carme Escámez.

L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va destacar d’aquest pressupost (que és exactament de 13.013.508 euros) que, «d’entrada, neix amb la congelació dels impostos i, per tant, amb un sobre esforç per quadrar-lo tenint en compte quins son els elements clau que es prioritzen», com és el esmentat de la residència de gent gran «com a principal inversió per començar-la el 2023, i que condiciona el conjunt del pressupost». I també, segons va subratllar la regidor d’Hisenda, afectat per l’alça de les despeses de subministrament, «que estimem amb un increment del 41%».

Tanmateix, el batlle sallentí va posar en relleu que «fem un esforç» per tirar endavant altres inversions importants, més enllà de la del centre per a la gent gran, entre les quals va enumerar «la finalització del conjunt de l’accés nord de Sallent, amb la urbanització del passeig Verge del Pilar, amb les obres ja acabades del passeig Guillem Vinyes, juntament amb l’asfaltat dels carrers que l’envolten», el trasllat de l’envelat, la perllongació del programa per incentivar la instal·lació de plaques solars; la pavimentació de la zona que hi ha entre el pavelló i la pista coberta, amb la construcció d’un skate parc, «i també, gràcies a una subvenció aconseguida, completar durant el 2023 la substitució de tot l’enllumenat per llums LED de baix consum».

L’oposició considera que l’executiu no ha acabat complint amb els seus compromisos i que s’han recollit poques de les propostes que ha posat damunt la taula

La regidora d’Hisenda també va exposar que la situació sanejada del consistori permet afrontar un projecte de l’envergadura de la residència de gent gran. En aquest sentit, va detallar que quan van iniciar el mandat, el 2019, la ràtio d’endeutament era de gairebé el 40%, que «a 31 de desembre del 2021 el teníem al 25%, i la previsió que tenim per al 2022 rondarà el 21%». I que a 31 de desembre del 2023, «tenint en compte l’endeutament previst per la residència, calculem que serà del 34,4%, molt per sota del 110% dels ingressos corrents, complint així l’objectiu de deute públic».

L’oposició se sent poc escoltada

Els dos grups de l’oposició, Junts i Fem Poble, van argumentar el seu vot en contra en base a una mirada global del conjunt del mandat actual, ja que aquest en serà l’últim pressupost, valorant que l’executiu no ha acabat complint amb els seus compromisos, i que s’han recollit poques de les propostes que al llarg d’aquests quatre anys ells han posat damunt la taula.

David Saldoni, cap de files de Junts, el va qualificar de pressupost «de qui dia passa any empeny». Una proposta que, va dir, «ha marcat un objectiu, el de construir la residència, però que ja ho era l’any passat i l’anterior i l’anterior. Esperem que el 2023 realment es pugui començar i hem de reconèixer que aquest és mèrit de tots». Saldoni va incidir en què, «si ens n’anem al 2019, ja parlàvem de la residència com un gran projecte de mandat, i ens el trobem en l’últim any amb un sobrecost d’1,5 milions per acabar fent el que ja hi havia a principi de mandat», i que «ens trobem també que temes que es parlaven en aquell moment com a cabdals, com els pisos cooperatius del carrer Bisbe Valls per promoure la política d’habitatge, en aquest pressupost ja no n’hem parlat. Per tant, veiem que hi ha un seguit de temes estrella d’inversions arriben tard o que, de moment, no arriben».

Guillem Cabra, portaveu de Fem Poble, va exposar que la aquesta formació «també ha posat com a prioritat número 1 la residència i tots hi hem posat la banya perquè sigui una realitat. Però més enllà d’això, hem fet moltes propostes davant un govern amb majoria absoluta i hem volgut ser conscients de les limitacions i concretar projectes de poc cost i gran impacte. Crèiem que era la legislatura de dissenyar el Sallent de futur, sobretot amb un pla d’habitatge, tema prioritari per a nosaltres des del primer any». Cabra va enumerar una quinzena de propostes fetes i reiterades, «de les que només se n’han acceptat dues, i no en tenim notícia», i concloïa que «quatre pressupostos després ens quedem amb les ganes. I no escoltar l’oposició no és bo».

David Saldoni també va manifestar que «celebrem la majoria de projectes» que es van explicar referents al pressupost, però que «no responen al que és l’horitzó que podíem albirar i que ens volien dibuixar al començament del mandat, perquè nosaltres també hem fet moltes propostes constructives en aquests quatre anys i molts temes no han anat endavant. Alguns d’ells que crec que tots hi estaríem d’acord en la necessitat, com redactar un estudi de la situació i les necessitats del nucli antic per saber com el tenim i què hi hem de fer».