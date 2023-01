Havia de ser un regal de Reis perquè estava previst que arribés el 7 de gener. Però es va avançar. El Genís, de Sant Joan de Vilatorrada, és el primer bagenc de l’any. Ha nascut a les 2.24 de la matinada d’aquest dilluns a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els seus pares són la Marta i el Raül. Ha fet gairebé 3 quilos de pes i tan la mare com el nadó, i també el pare, estan bé.

S’ha fet esperar fins el 2 de gener. Es dona la circumstància que per primera vegada en anys no hi ha hagut el naixement d’un nadó a l’Hospital de Sant Joan de Déu el primer dia de l’any. En aquesta ocasió la norma no es va complir.

Amb el petit en braços

La Marta va ingressar a l’hospital a les 3 de la matinada del dia 1 de gener. Va trencar aigües i la parella es va dirigir cap a l’hospital. El Genís va néixer pràcticament 24 hores després, poc abans de les 3 de la matinada del dia 2. «Tot va seguir el seu procés normal», ha explicat la Marta a Regió7. Ha afirmat que «tot queda enrere quan tens el petit en braços».

Si tot va bé en dos dies seran a casa, amb ganes de veure la família i amics, per presentar el Genís, ja que les restriccions a causa de la covid impedeixen que puguin rebre visites.

El primer nadó a Igualada

A Igualada tot es va precipitar el dia 1 a la nit. A l’Hospital Universitari no hi havia programat cap part ni es preveia que n’hi hagués cap. Però a les 10 del vespre va ingressar la Yolahida amb contraccions. Encara no dues hores més tard va néixer la Sabrina, el primer nadó de la Catalunya central d’aquest 2023. També havia de ser un regal de Reis perquè l’esperaven pel 9 de gener.