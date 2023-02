Enguany, el Carnaval de Sallent ha dedicat una jornada exclusiva als infants. Aquest dilluns, que és festiu a la localitat, els carrers del poble s’ha omplert de nens i nenes que, amb les seves famílies, han gaudit de la seva pròpia rua de disfresses encapçalada pel seu peculiar rei Carnestoltes: el Pollanstrunski. Els gegants del Maqui, la Joana la Negra i enguany també l’Antonyito els han acompanyat durant la cercavila al ritme de la música de la xaranga Màgic i els músics de l’Escola Municipal de Música de Sallent.

El Carnaval Infantil, que tradicionalment se celebrava els divendres s’ha traslladat al dilluns i ho ha fet amb una jornada dedicada exclusivament als més menuts de la localitat. La festa ha començat amb l’arribada del Pollanstrunski, el peculiar personatge de la festa infantil, que ha entrat en cotxe pel Passeig de l’1 d’octubre, al parc Pere Sallés. Des d’allà, acompanyat dels membres del mini carrilet, la versió infantil de l’entitat organitzadora del Carnaval, ha donat el tret de sortida la rua de disfresses, amb petards i focs d’artificis inclosos.

Desenes de nens i nenes han participat a la cercavila al costat del Pollanstrunski, el Maqui, la Joana la Negra i l’Antonyito, el gegant que s’acaba d’incorporar a la imatgeria popular sallentina en record del desaparegut José Antonio Valladolid, molt vinculat a la festa i a la cultura sallentina.

Durant el recorregut, hi ha hagut diferents parades com la que s'ha fet a la plaça de Cal Teia on cada gegant ha fet el seu ball o la de la plaça de la Pau, on hi ha hagut una batucada, abans de tornar de nou al parc on ha acabat la rua. Tot seguit, s’ha fet el dinar popular i el programa infantil també inclou jocs de tarda, berenar i l’enterro del carnestoltes.