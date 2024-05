La presó de Lledoners rep la visita de la Verge de Joncadella

La Mare de Déu de la Joncadella va fer dissabte la seva darrera sortida del santuari en motiu de l’any marià que celebra els 75 anys de la seva entronització. La verge, que és patrona dels captius, va anar en processó fins al centre penitenciari de Lledoners, acompanyada per alguns feligresos, el mossèn custodi del temple, Manel López, i el bisbe de Vic, Romà Casanova, que un cop allà va oficiar una missa pels interns.

Després de la ruta que el mes de març la va portar per diferents pobles del Bages, i que va culminar el dia de l’Aplec del Dilluns de Pasqua, la Mare de Déu de Joncadella va sortir de nou dissabte del seu santuari per visitar la presó de Lledoners. L’esdeveniment, organitzat per la parròquia i els Amics de Joncadella va comptar amb la participació del bisbe de Vic, Romà Casanova, que, després que la comitiva acompanyés a peu la imatge de la Verge, va presidir la missa pels interns a la capella del centre penitenciari. Aquesta va ser la darrera de les sortides de la Mare de Déu de Joncadella que hi havia programades durant l’any marià, que commemora al llarg d’aquest 2024 els tres quarts de segle de la restitució, després de la seva destrucció, de la imatge de la patrona del Pla de Bages.

Arribada de la comitiva a l'entrada del centre penitenciari de Lledoners / Amics de Joncadella

La celebració de l’any marià, que es va obrir coincidint amb la Missa del Gall, el 24 de desembre passat, s’allargarà fins a final d’any. El mes de març passat la Mare de Déu ja va recorre durant tres caps de setmana els diferents pobles de la comarca per on va passar el 1949 abans de la seva entronització al santuari. L’acte central de la celebració es va viure durant l’aplec del Dilluns de Pasqua amb l’arribada de la imatge en processó al santuari, després de passar el cap de setmana per diferents parròquies de Manresa.