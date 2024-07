"Cal conèixer els millors esmorzars de cada zona"

Xavier López no es considera a si mateix expert, però sí que admet que ha tastat força esmorzars de forquilla arreu de Catalunya perquè per temes laborals, s’ha de moure força pel territori. Normalment, hi va amb companys de feina, però diumenge passat va anar al restaurant dels Torrents amb la seva família.

Héctor López esmorzant ous ferrats amb cansalada / Mireia Arso

Van explicar que els agrada molt aquest restaurant perquè «a banda que el menjar és boníssim, el tracte amb el personal és immillorable». López detallava que molts companys de feina li demanen a quin restaurant anar perquè saben que els desa al mòbil.

