Sant Fruitós organitza una caminada als vestigis medievals a la Vall dels Horts

Els vestigis medievals a la Vall dels Horts de Sant Fruitós de Bages seran el patrimoni local que es descobrirà aquest dissabte dins el cicle mensual de sortides per conèixer el patrimoni local. Es tracta d’una troballa feta per l’historiador Albert Benet qui va atribuir aquests vestigis a la mà de l’home. Es creu que daten del període alt-medieval (s. IX -X) i no es descarta una datació anterior, ja que la troballa propera de teules romanes i ceràmica mostren que aquest indret devia estar poblat durant la baixa romanitat.

La finalitat d’aquests forats a la roca s’atribueixen a petits dipòsits d’aigua, o bé dipòsits per la fabricació de diferents substàncies. També s’ha especulat amb la possibilitat que fossin abeuradors per animals domèstics o que s’utilitzessin com a base d’algun assentament o petita construcció relacionada amb treballs agrícoles.

Aquesta sortida es realitzarà aquest dissabte, 3 d’agost, i consistirà en una caminada circular de 6,5 quilòmetres, sortint des del Cobert de la Màquina de Batre, a les 8 del vespre. És recomanable portar lot per a realitzar el camí de tornada.

En finalitzar hi haurà una botifarrada popular sota el mateix Cobert de la Màquina de Batre. La sortida compta amb el suport del Grup Excursionista Posa't en Marxa i del Col·lectiu de Recerca Històrica. Per participar-hi cal inscriure's prèviament.