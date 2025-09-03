Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Set colles participaran dissabte a la sisena Festa Bastonera de Castellbell i el Vilar

La trobada començarà a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Escorsell

La trobada bastonera començarà a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Escorsell

La trobada bastonera començarà a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Escorsell

Redacció

Castellbell i el Vilar

Castellbell i el Vilar ho té tot a punt per celebrar aquest dissabte la VI Festa Bastonera amb la participació de set colles vingudes d’arreu del país. La trobada, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Escorsell, comptarà amb grups de Prats de Lluçanès, Martorell, Castelldefels, Pedraforca, Les Roquetes, Gavà, Masquefa i Castellbell i el Vilar.

Les colles faran una cercavila exhibint els diferents balls de bastons i la jornada acabarà amb un sopar per als participants a l’Escola Jaume Balmes. La festa bastonera està organitzada per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, pels Bastoners de Castellbell i el Vilar i pel grup Els Ministrils de Vallhonesta.

