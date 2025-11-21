Concert de l'Escolania de Montserrat i dues escolanies d'Alemanya i Dinamarca a la Sagrada Família
La basílica de la Sagrada Família ha acollit aquest divendres al vespre un concert internacional d’escolanies europees, en el marc del programa que commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. L’acte ha estat també un homenatge al mil·lenari de Montserrat, i ha reunit tres formacions corals de reconegut prestigi: l’Escolania de Montserrat, el Copenhagen Boys Choir (Dinamarca) i el Tölzer Knabenchor de Baviera (Alemanya). Més informació