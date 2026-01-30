Jaume Esquius: "Vaig venir de Castellbell a Manresa amb un 600 sempre en primera"
Els problemes per circular en cotxe i el fred és el que més recorden els qui la van viure
La nevada del 30 de gener de 1986 és recordada pels ciutadans que hem consultat, però molts recorden més el fred que va fer. En alguns casos confonen la nevada amb alguna altra que hi va haver en anys anteriors o posteriors, però aquesta de 1986, fa 40 anys, és de les importants de la història de la Catalunya Central.
Per exemple, el mestre, historiador i geògraf Jaume Esquius, a l’època donava classes a Castellbell i el Vilar. Recorda perfectament com a l’hora de tornar, tot eren dubtes d’agafar el cotxe. Esquius explica a Regió7 que anaven 4 persones amb un 600, i que encara que no era seu, li van fer conduir a ell. "Per fer la pujada de Castellbell fins a l’antiga C-1411 (l’actual C-55) vaig posar la primera marxa i havia d’anar esquivant els cotxes que baixaven relliscant". En arribar a la carretera principal, el panorama no era més tranquil·litzador: "tot eren camions a la cuneta i cotxes aturats. Jo no vaig treure la primera. No m’atrevia. En arribar a Manresa, vaig agafar la carretera de Can Poc Oli, que era la més plana, i així fins a casa". Des que va sortir a Castellbell fins que va sortir del cotxe "no vaig treure la primera".
Altres recorden anècdotes també relacionades amb els cotxes. A en Ramon Fontdevila, mestre i polític jubilat, li ha quedat que aquell dia feia poc que vivien amb la seva dona al carrer Sabadell de Manresa. Ella "havia d’examinar-se del carnet de conduir, però es va suspendre tot", cosa que va suposar allargar el tema algunes setmanes.
En Ramon Costa, actual alcalde de Marganell, aquell 1986 gestionava l'empresa familiar d'autobusos. I no recorda especialment la nevada. Costa diu que "no recordo problemes especials. Com cada nevada grossa, segur que se'ns van quedar autobusos aturats a la carretera, però ho assumíem. Nevava? Doncs nevava! Plovia? Doncs plovia! I sense mòbils".
Però al vessant lúdic també hi era. La Fina Farrés, membre de Càritas, recorda que "vaig sortir de casa i me’n vaig anar amb els nens a jugar a la neu al parc de Sant Ignasi". I és que la neu, molesti o no, ens torna a tots a l’època de quan érem nens.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»