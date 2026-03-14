Els lligams amb Montserrat de Lleó XIV i del seu predecessor onomàstic

La imatge de la Moreneta sortint a l'exterior durant la Diada del 27 d'abril passat / ARXIU/MIREIA ARSO

David Bricollé

Manresa

El predecessor de Lleó XIV en l’escala onomàstica papal té, curiosament, una relació molt directa i rellevant amb l'abadia de Montserrat, malgrat que mai no va visitar el monestir. I el mateix papa actual hi té ja una connexió, tot i que més indirecta.

Anem a pams. El cardenal Gioacchino Pecci, va ser el Papa del tombant entre el segle passat i l’anterior com a Lleó XIII. En concret, entre 1878 i 1902. Va ser triat Papa amb 68 anys, un menys que l’actual i, com dèiem, té un fort vincle amb la Verge de Montserrat. L'11 de setembre de 1881, Lleó XIII va declarar-la patrona de les diòcesis catalanes, a conseqüència de les celebracions del mil·lenari de la seva troballa, que se situa l'any 880. I va instituir la seva festa, que a partir del 1914 va quedar fixada el 27 d'abril.

També va declarar el santuari de Montserrat com a Basílica Menor. Quan Lleó XIII la va proclamar patrona de Catalunya, va decretar la seva coronació canònica (imposició d’una corona a imatges de la Verge que són objecte d’una especial devoció). Va ser la primera imatge mariana a Espanya que va rebre aquest privilegi. Abans d'això, la seva festa se celebrava el 8 de setembre.

Per la seva banda, l’actual Papa Lleó XIV té també un vincle, tot i que distant, amb el santuari. Una relació a la qual, precisament, l’abat de Montserrat, Manel Gasch, va fer referència en el missatge de salutació que va difondre quan es va conèixer l’elecció del nou Papa, el maig de l’any passat. I és que Robert Francis Prevost va passar gairebé tota l’última dècada del segle passat a l'arxidiòcesi peruana de Trujillo entre 1988 i 1999.

Notícies relacionades

Imatge de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Trujillo, Perú / ARXIU/DIÒCESI DE TRUJILLO

Hi va arribar amb la missió de formar als joves agustins de diverses regions del país. Va exercir com a prior de la comunitat agustiniana (1988-1992), director de formació (1988-1998) i mestre de professos (1992-1998). Però el lligam és que durant la seva labor pastoral a Trujillo va fundar dues parròquies que avui continuen sent referència per a milers de fidels, una de les quals la de nostra Senyora de Montserrat, a la urbanització Monserrate.

