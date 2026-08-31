Esparreguera estalvia un 45% del consum energètic amb la renovació de l'enllumenat públic
Durant els mesos d'estiu s'han posat en marxa els nous llums de tecnologia LED amb la qual cosa es completa un projecte per a tota la població iniciat el 2022
Regió7
Le nou enllumenat públic que Esparreguera ha posat en servei aquest estiu permet, a l'Ajuntament, fer un estalvi energètic del 45%. El projecte de renovació de l’enllumenat, adjudicat a l’empresa ACISA per un import de 346.600 euros, ha suposat l substitució de 365 punts de llum per noves lluminàries amb tecnologia LED. S'ha inteervingut a les zones de Centre Vila, Can Comelles, La Plana, l’accés a Can Vinyals, l’avinguda del Mil·lenari o les zones industrials de Can Roca i el Polígon Industrial del Sud, entre altres. També s’han instal·lat 63 nous punts de llum fotovoltaics en aquells carrers i vies públiques que presentaven un major dèficit lumínic, com el camí del Cementiri, el Parc de la Vila i el camí de Can Comelles. Fonts municipals han indicat que "és una contribució a una millora global de l’eficiència energètica i de la seguretat viària del municipi". Amb aquesta actuació es completa el projecte de reemplaçament de gairebé la totalitat de l’enllumenat públic del nucli urbà amb tecnologia de baix de consum, iniciat en una primera fase l’any 2022.
La regidora d’Urbanisme, Nati Sanchez, ha expressat en els mitjans municipals que “aquesta renovació no només ens permet avançar cap a un municipi més eficient i sostenible, reduint el consum energètic i la despesa, sinó que també millora la il·luminació dels carrers amb un menor impacte lumínic i contribueix a reforçar la seguretat, la tranquil·litat i la confiança de la ciutadania en l’ús de l’espai públic”. En aquest sentit, l’actuació ha permès reforçar l’enllumenat dels carrers i espais que presentaven necessitats de suport lumínic, com el Parc de la Vila, el polígon de Can Comelles o el camí del cementiri, contribuint així a millorar la seguretat i la mobilitat al municipi.
Aquest reforç s’ha dut a terme mitjançant la instal·lació de fanals fotovoltaics amb tecnologia LED, de 6 metres d’alçada, que proporcionen una millor il·luminació i visibilitat en aquests vials, alhora que redueixen l’impacte ambiental i el consum energètic. A més, els fanals solars incorporen sensors de moviment que regulen automàticament la intensitat lumínica: la il·luminació es manté en un nivell reduït quan no es detecta la presència de vianants o vehicles i augmenta quan se’n detecta el pas. D’aquesta manera, es contribueix a optimitzar el consum energètic i a reduir la contaminació lumínica.
L’actuació, finalitzada el passat mes de juliol, ha inclòs els treballs de desmuntatge i retirada de les lluminàries existents, així com el muntatge i la connexió de les noves lluminàries LED, mantenint els bàculs i suports existents. La major part de les lluminàries substituïdes eren de vapor de sodi d’alta pressió, que han estat reemplaçades per nous models amb tecnologia LED, de diverses tipologies. Entre aquestes, les més habituals són les lluminàries viàries, destinades a carrers amb trànsit de vianants i vehicles i que ofereixen una il·luminació més intensa, i les lluminàries ambientals, amb una llum més suau i càlida, pensades per a espais on no és necessària una elevada intensitat lumínica.
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