La zona esportiva Toni Sabata de Berga tindrà una xarxa wifi de banda ampla per facilitar l'accés gratuït a Internet de la ciutadania. L'actuació de l'Ajuntament de Berga forma part del projecte europeu WiFi4EU, que té l'objectiu de portar a terme el desplegament de connexió gratuïta en espais públics de tota Europa, com per exemple biblioteques, museus, parcs o places, entre d'altres.

Des del consistori es va apostar per ubicar el desplegament de la xarxa a la zona esportiva, que inclou dos pavellons poliesportius, les piscines d'estiu, el vestíbul de la piscina de competició del Centre Esportiu Municipal El Tossalet i les pistes de frontó, tenis i pàdel. Es tracta d'una zona concorreguda per la ciutadania i accessible a totes les franges d'edat. El servei de connexió a Internet ja va entrar en funcionament a mitjans del passat mes de juliol en període de proves.

Accés i ús de la xarxa gratuïta de wifi

El servei de connexió estarà disponible de dilluns a diumenge de 8 a 21 h. Les persones que es trobin en les instal·lacions de la zona esportiva poden accedir a la xarxa d’Internet consultant i accedint a les xarxes wifi disponibles del seu terminal mòbil o tauleta digital. En el llistat hi apareixerà la xarxa WiFi4EU i per connectar-s’hi només caldrà acceptar les condicions del servei que es mostrin en una pàgina emergent que apareixerà després d’haver seleccionat la xarxa esmentada. A partir d’aquell moment, l’usuari o usuària podrà navegar lliurement per Internet. Les xarxes WiFi4EU no inclouen publicitat ni recapten dades personals dels usuaris i usuàries.

Sol·licitud de participació en el projecte

L’adhesió de l’Ajuntament de Berga en el projecte europeu WiFi4EU va sorgir arran d’una moció presentada pel grup municipal d’ERC en el plenari de maig de 2018. El consistori va acordar sol·licitar la seva participació en la primera convocatòria per poder obtenir un dels bons de 15.000 € que s’oferien als municipis per poder equipar els espais públics amb wifi gratuït sense duplicar l’oferta pública o privada gratuïta existent de qualitat similar en el mateix espai.