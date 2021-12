La seu del PSC de Berga s'ha despertat aquest dijous al matí amb pintades a la persiana -que amb to amenaçador- exigeixen a la formació que "no ens toqueu el català".

El partit, que ja ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra, recorda que "no és la primera vegada. Hem estat objecte d’anteriors guixades, portades a terme per persones que creuen poder fer variar la trajectòria del partit, en aquesta comarca. No ho aconseguiran. Des de sempre hem actuat amb valentia, claredat i fidelitat al país i a la seva gent. Aquí i arreu de Catalunya. Així continuarem", reivindica el PSC.

A més, el partit assegura que rebutja qualsevol acció com aquesta amb independència de quina formació rebi les pintades. "Les idees es defensen on pertoca, no amb actes vandàlics, com els perpetrats contra la nostra seu a Berga", acaba defensant el comunicat.