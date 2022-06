La comissió de Patum de l'Escola La Llar Santa Maria de Queralt, juntament amb la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, han adaptat una guita perquè pugui ser portada per persones amb diversitat funcional durant la Patum de La Llar, que se celebrarà el proper dimarts 14 de juny.

La principal intervenció que s'ha realitzat en la comparsa és posar rodes, de manera que els usuaris ja no hauran d'aguantar el pes de la guita sinó que només l'hauran d'empentar. La gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics, Ester Comellas, ha explicat que fins ara hi havia moltes persones que tenien dificultats per aguntar el pes de la guita, i amb aquesta acció no es necessitarà "gent tan forçuda" i els usuaris la podran empentar sense problemes.

Això sí, Miguel Buzemas, membre de la comissió de la Patum de La Llar, va apuntar que en principi no està pensada per persones amb cadira de rodes, tot i admetre que pel coll segurament la podrien agafar.

La primera idea de la comissió va ser adaptar una cadira de rodes per posar-la a dins d'un cavallet, però finalment es va decantar per transformar la guita perquè "els nois que la portaven s'estaven fent molt grans", ha comentat Buzemas. Mentrestant, Joan Marín, encarregat de fer l'adaptació, ha assenyalat que es va considerar que era la millor proposta perquè la guita "pot anar amb rodes i sense".

La intervenció ha estat possible gràcies a l'aportació d'un miler d'euros de l'Ajuntament de Berga. La regidora de Patum, Roser Valverde, ha destacat que "seguim treballant perquè la Patum arribi a tothom i sigui pionera en inclusió i participació".

A més, la guita amb rodes ha estat apadrinada per la comparsa de la Guita Grossa. El secretari de la comparsa, Manel Fernández, ha assegurat que "estem molt orgullosos de poder apadrinar aquesta guita, d'una Patum entranyable i que ens l'estimem molt".