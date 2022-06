Centenars de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça Viladomat de Berga per assistir a la cerimònia dels Quatre Fuets, on es va dur a terme un salt de maces amb l’objectiu de comprovar la qualitat dels fuets per a la Patum, com es feia antigament. Es tracta d’una tradició que anuncia l’inici de la festa, que començarà oficialment a partir de dimecres de la setmana vinent.