La Pobla de Lillet enceta aquest cap de setmana la temporada de fires boletaires al Berguedà, més enllà del Mercat del Bolet de Cal Rosal que obre tota la tardor.

Després d’una passada edició més descafeïnada per la pandèmia, enguany la Fira del Bolet i del Boletaire recupera totes les activitats habituals, incloent les de caràcter gastronòmic que el 2021 no es van poder celebrar. Es tracta de la Cassoleta del Boletaire, un assortit de bolets i carn que es reparteix al públic, del Tasta’n músic, la mostra de productes i tapes dels comerços locals amb maridatge de vins, caves i cerveses, i del concurs de plats amb bolets.

A més, el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Serra, destaca com a novetat d’aquesta edició la introducció d’uns tallers de manualitats pels més petits, que fins ara no gaudien d’una activitat exclusiva.

Pel que fa al concurs del boletaire de diumenge, els participants tindran des de primera hora del matí fins a 2/4 d’1 del migdia per omplir la cistella, quan es fa la pesada. A banda, durant els dos dies hi haurà la fira i mercta del bolet, i el diumenge també es farà l’exposició micològica. «Té molt impacte i a vgeades no se li dóna prou importància», comenta Serra sobre aquesta mostra.

Durant tot el cap de setmana, la població de l’Alt Berguedà tindrà un ull posat al cel davant la previsió de temps inestable. Després de les pluges d’aquesta passada nit i matinada, els últims pronòstics indiquen que aquesta tarda podria ser la més inestable, mentre que de cara al diumenge la pluja hauria de fer menys la guitza.

En cas de precipitacions, les activitats menys afectades serien el Concurs de plats amb Bolets i el Tasta’n músic, que es faran al pavelló municipal. També es podrà celebrar amb normalitat el dinar popular del diumenge. «Si plou, dins de les possibilitats mirem d’adaptar tot el que podem dins del pavelló», comenta Serra. En aquest supòsit, les activitats més afectades serien la fira i el concurs.