Els Reis d'Orient han tornat a visitar Puig-reig i han arribat al municipi baixant pel Turó de la Senyera. Després de la cavalcada plena d'il·lusió, música i foc, la plaça Mestre Badia s'ha omplert de petits i grans per saludar a Ses Majestats. Aquest any ha crescut la participació a la comitiva després que la Comissió de Reis fes una crida a les entitats esportives del municipi per tenir més voluntaris i col·laboradors.

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha donat la benvinguda a en Melcior, en Gaspar i en Baltasar i els regidors els han ofert pa i sal. En Silvà ha donat les gràcies a la comissió de Reis de Puig-reig, la rebuda de la ciutadania i a tots els participants que han fet possible la nit més màgica de l'any. La cavalcada de Reis de Puig-reig l'organitza la Comissió de Reis, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puig-reig.