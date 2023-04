L’agrupació d’electors Berga Grup Independent ha presentat aquest dissabte al matí l’equip que acompanyarà la candidata Judit Vinyes a les eleccions municipals. En un acte celebrat a la plaça de les Fonts, l’alcaldable ha donat a conèixer la resta del seu grup de treball i, el que havia generat més espectació, els primes noms del cartell.

Així, Vinyes anirà acompanyada d’un cartell paritari amb nou noies, que te Ramon Safont de número dos i Lluís Minoves de número tres. Darrere hi figuren Susana Rodríguez, Marina Clusellas, Miquel Amado, Pere Fernàndez, Daniel Pascual, Sílvia Fresneda, Andrea Ilasc, Toni Baños, Júlia Herrero, Jordi Toran, Anna Aguilar, Sandra Tristante, Ana Vázquez i Pascual Aguilar.

Després de presentar tota la candidatura explicant una per una les persones que la formen, Vinyes ha explicat que l’agrupació està molt contenta d’encarar aquest repte sobretot per l’empenta que li dona les mil signatures que els han donat els ciutadans de Berga. Sobre aquest patrimoni «i no cap partit polític», la formació vol treballar per una Berga millor. En aquest sentit, la candidata va refer-se al seu projecte partint de l’eslògan amb el qual concorre als comicis: «Pensa, somia i atreveix-te». La candidata ha desgranat que «pensa fa referència a totes les persones que durant un any i mig han passat pel nostre local aportant idees i han pensat que no hi ha una estació, que han pensat que està bruta, que els carrers no són accessibles i que no hi ha espais pels joves». A partir d’aquí, la candidata ha enllaçat el discurs amb el «somia, quina paraula més bonica; somia amb una Berga més accessible, que tingui una estació d’autobusos» i que, finalment, «s’atreveixin a somiar amb nosaltres i que junts podem fer possible el somni d’una Berga millor». La candidata de Berga Grup Independent s’ha mostrat molt satisfeta de l’acte de presentació, feta a les dotze del migdia, perquè ha omplert les places disponibles amb uns assistents que han aplaudit tant els candidats com el seus parlaments i s’ha declarat confiada dels resultats que pot obtenir.