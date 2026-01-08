Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident obliga a tallar la C-16 a La Nou de Berguedà

La carretera ha quedat a tallada a 3/4 de vuit del matí per un incident i encara no s'ha reobert

La C-16 al seu pas per La Nou de Berguedà

La C-16 al seu pas per La Nou de Berguedà / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un accident amb un camió implicat fa tallar la C-16, al túnel de La Nou de Berguedà. Segons el Servei Català, l'incident va produïr-se aquest dimecres a la tarda i va malmetre lleugerament el túnel. Precisament per tasques relacionades amb els fets, aquest dijous al matí, la carretera ha quedat a tallada a 3/4 de vuit del matí. A les 11 del matí perdurava l'afectació.

