La consulta al Pirineu sobre la celebració o no dels Jocs Olímpics d’Hivern podria no ser vinculant i, doncs, que el Govern de la Generalitat no faci cas del resultat. Així es desprèn de les explicacions que ha donat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va fer aquest dimecres a la tarda a la Seu d’Urgell en el transcurs d’una visita institucional als nou estudis d’Educació Física.

Explicat en clau inversa, Vilagrà, ha afirmat que el Govern es plantejarà «molt seriosament» no tirar endavant la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern si el territori «no veu clara aquesta possibilitat» i de la consulta en surt que no vol aquest projecte, de manera que per l’Executiu no és segur el referèndum hagi de ser vinculant. La consellera ha remarcat que «no cal avançar esdeveniments» i ha emfatitzat que, en tot cas, el projecte olímpic es fa per afavorir el desenvolupament del Pirineu. Durant la visita a la capital alt urgellenca, Vilagrà es va reunir amb representants de la plataforma Stop Jocs Olímpics, la qual li va reiterar el desig que la consulta es faci també al Berguedà i el Ripollès. En nom de la plataforma, Pau Lozano va explicar que van demanar a la consellera «transparència» i que es faci pública la relació d’infraestructures que es construiran per a l’esdeveniment i amb quin pressupost compten aquestes actuacions.

Vilagrà també va explicar que el Govern estudia crear una línia d’ajudes destinades exclusivament a reequilibrar el territori.