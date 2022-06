L’antiga oficina de Bankia de la Seu d’Urgell, ara propietat de CaixaBank, ha estat ocupada els darrers dies amb la intenció de convertir-la en un «casal socialista» per a joves, segons han indicat membres del col·lectiu Arran. De fet, aquesta organització en reivindica l’acció, que s’ha fet pública després de la revetlla de Sant Joan. Un militant, del qual només ha transcendit el nom, Dídac, ha explicat que fa tres anys que es va impulsar una campanya amb la finalitat de crear un espai juvenil a la capital alt-urgellenca, a la qual s’hi van adherir diverses entitats. Tot i això, segons ha afegit, des de les institucions s’al·lega que no hi ha llocs disponibles i que la iniciativa requeriria de la supervisió d’adults, fet que veuen com a «infantilisme».

El militant d’Arran Alt Urgell denuncia que «fa molt temps» que hi ha una mancança d’espais juvenils a la Seu d’Urgell i que els aldarulls que es van produir durant la festa major de l’any passat «acaben de constatar aquest fet».