L’àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell han organitzat amb el finançat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, una nova activitat formativa centrada en les xarxes socials i el món empresarial. Així, els propers dijous 15 i divendres 16 de setembre, de dues del migdia a quatre de la tarda, es farà a les instal·lacions del CETAP el curs «Xarxes Socials: Instagram, Facebook per la teva empresa». La nova proposta formativa, que anirà a càrrec de l’experta Ester Barqué, té com a objectiu «aprofundir en la importància de la gestió de les xarxes socials pels comerços i negocis, on la digitalització comercial és considera una necessitat i una eina de difusió molt potent», segons han explicat des de l’Ajuntament. Ester Barqué Setó és community manager, dinamitzadora i formadora en xarxes socials.