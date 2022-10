El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat la campanya de tractaments aeris de control de la processionària del pi a diversos municipis de la Cerdanya després que el Consell Comarcal li ho demanés atesa la situació d’alguns dels seus boscos.

La nova campanya de tractament afectarà aquest any una zona de 900 hectàrees situades entre els termes municipals de Bellver de Cerdanya, Bolvir, Ger, Llívia, Montellà i Martinet, Prullans, Riu de Cerdanya i Urús. Els operaris, que llancen els productes sobre els nius de les erugues amb helicòpter, se centren doncs a la banda oriental de la vall agafant tant zones de la Solana i la Baga. Segons ha remarcat el Consell Comarcal, les tasques de tractament van començar el dia 26 de setembre i s’efectuaran «sempre que es presentin les condicions climatològiques adients, motiu pel qual es podrien perllongar durant algun temps més». La designació de la zona tractada s’ha fixat per part dels tècnics del mateix departament d’Acció Climàtica després de fer una valoració de tota la comarca. Els tècnics van analitzar les zones forestals de tota la vall i van fixar els boscos amb una presència més alta de processionària. El departament d’Acció Climàtica utilitza un producte fitosanitari biològic, de nom Bacillus thuringiensis kurstaki, per a la realització de la campanya. Aquest producte és compatible amb l’agricultura ecològica i no està considerat nociu per al medi ambient ni per als organismes que viuen en basses i torrents a fi efecte d’afectar el mínim possible els ecosistemes locals. Arran d’aquestes campanyes, en els últims anys el departament ha detectat una disminució en l’afectació dels boscos de pi de la Cerdanya i les comarques veïns per part de la processsionària.