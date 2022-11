El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat la convocatòria de concurs oposició per cobrir una plaça vacant al Servei d’Assistència Tècnica (SAT) als ajuntaments, després que cap dels vuit aspirants inscrits en la primera convocatòria no es presentés a la prova d’accés programada per al dia 18 d’octubre. L’objectiu del Consell és «cobrir la plaça el més aviat possible i per aquest motiu el nou procés de selecció de personal s’iniciarà de forma immediata», segons han apuntat des de l’òrgan comarcal. El SAT de l’Alt Urgell porta a terme les tasques pròpies de secretaria i intervenció d’onze dels dinou ajuntaments de la comarca per mitjà de cinc funcionaris i un auxiliar administratiu, segons ha apuntat el Consell. La plaça que s’oferirà ara cobrirà una baixa per jubilació. A més, es preveu que aquesta convocatòria permeti crear una borsa d’aspirants per a hipotètiques futures substitucions d’interinitat.