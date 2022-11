L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha reobert aquesta setmana l’ascensor que comunica el Parc Olímpic del Segre i el nucli antic de la ciutat, després que el giny mecànic hagi estat aturat per una avaria. L’ascensor torna a funcionar, amb la qual cosa evita que la gent més gran i amb mobilitat reduïda hagi de passar per les escales que hi ha al costat, gràcies a l’arribada des de l’Àsia d’una peça que faltava per a la reparació, segons ha informat el mateix consistori. En aquest sentit, l’equip de govern ha apuntat que la reparació s’ha retardat a causa de la crisi de subministraments que afecta tots els estrats de l’economia europea, i és per això que ha demanat disculpes a la població pel temps que l’ascensor ha estat espatllat.