El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha celebrat a la seva seu l’acte de lliurament dels premis de la 33a edició del Concurs Escolar de Nadales. Al certamen s’hi han presentat 1.871 treballs, dels quals 1.355 corresponen a la modalitat de dibuix i els 516 restants a la de poesia, provinents de 10 escoles de la comarca, segons ha detallat el mateix Consell. Per cada curs i modalitat l’òrgan comarcal ha donat tres premis. El jurat de dibuix ha estat format per Dolors Balcells, Anna Solans i Isidre Domenjó, mentre que el de poesia l’integraven Joan Graell, Elisabet Segura i Jordi Pasques. Els treballs premiats estaran exposats al vestíbul de la seu del Consell Comarcal fins al 10 de gener. L’objectiu del concurs és «contribuir a fomentar la creativitat artística i literària dels nens i les nenes de l’Alt Urgell», tal com han remarcat des del mateix Consell Comarcal. L’acte l’ha presidit el seu president, Martí Riera.