El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha posat en marxa aquesta setmana el joc en línia «Què en saps, de l’Alt Urgell?». El joc es tracta d’una iniciativa «per donar a conèixer la comarca d’una manera lúdica i amena», segons han explicat des de l’òrgan comarcal. Així, cada dimecres apareixerà al web del Consell un nou test de cinc preguntes, que s’anirà acumulant als de les setmanes anteriors, de manera que en qualsevol moment es podrà tenir accés a tots els tests publicats, segons han detallat els seus impulsors. El projecte l’han impulsat els departaments de Cultura, Turisme i Noves Tecnologies del Consell Comarcal amb l’objectiu de «divulgar el medi físic, el patrimoni i els municipis de la comarca per mitjà d’un joc de preguntes i respostes». El joc no és competitiu ja que no es comptabilitzen punts ni es confecciona cap rànquing, de la mateixa manera com tampoc no genera premis.