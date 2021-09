Una dona de 85 anys i veïna de Moià ha mort aquest dissabte en ser atropellada a la carretera de Manresa, en ple nucli urbà de Moià. El conductor del vehicle és un home de 76 anys i veí de Barcelona, que anava begut, segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra. Els agents el van denunciar i han obert una investigació per aclarir els fets, sense descartar la possibilitat que se li acabi imputant un delicte per homicidi imprudent.

Els fets van tenir lloc pocs minuts després de 2/4 d'1 del migdia en una zona propera al punt quilomètric 70 de la carretera de Manresa, al centre de Moià. Segons van informar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra, la dona es disposava a travessar la carretera per un pas de vianants quan va ser envestida pel vehicle que conduïa l'home de 76 anys, a qui es va practicar la prova d'alcoholèmia i va donar positiu, si bé els Mossos no van precisar en quin grau. Com a conseqüència de l'atropellament, la dona, que hauria sortit projectada uns metres i va resultar ferida greu. Va ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir unes hores després com a conseqüència de les ferides provocades per l'accident.

Per la seva banda, el conductor del vehicle que va ocasionar l'atropellament, va resultar il·lès, i tot i que se l'ha denunciat i s'ha obert una investigació per conèixer més detalls de les circumstàncies que envolten el cas, no es va procedir a la seva detenció.

L'atropellament va comportar un ampli desplegament d'agents i dels serveis mèdics fins al lloc dels fets es van desplaçar una dotació dels bombers, tres ambulàncies, i també diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.