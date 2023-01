El nou Centre Recreatiu d’Oló ja és una realitat. La reforma integral de l’antic teatre, que es va iniciar la tardor del 2021, ja està enllestida i aquests dies s’ultimen els treballs que han convertit l’equipament en un espai polivalent adreçat al teixit associatiu i cultural del municipi. Entre altres, serà la nova seu l’escola de música, que aquestes festes ja ha començat el seu trasllat cap al nou edifici i demà té previst iniciar-hi les classes. El nou equipament s’inaugurarà oficialment el proper 22 de gener, coincidint amb Sant Sebastià.

Amb l’edifici de l’antic cinema i teatre del tot renovat, les entitats d’Oló disposen d’un espai nou i adaptat a les necessitats actuals i el poble guanya un cèntric espai per activitats culturals i socials. La reforma del Centre Recreatiu permetrà agrupar les activitats socials i culturals del municipi en un mateix espai on les entitats podran fer xarxa i donar vida a l’històric espai. A banda de l’escola de música, properament es traslladarà al nou edifici la ràdio municipal i també ho faran posteriorment el Moviment Júnior i altres entitats, que hi disposaran de sales de reunions.

Els treballs han suposat l’enderroc de pràcticament tot l’edifici, que només ha conservat la façana noucentista. Amb la reforma integral de l’equipament, la primera planta disposa d’un despatx, tres sales i un espai polivalent que acull l’activitat de l’escola de música. A la mateixa planta, s’hi han ubicat dues sales de reunions per a les entitats. Al pis superior, hi ha un espai per als estudis de ràdio i les sales per al cau, el Moviment Júnior, que tenen accés al terrat on també es podran fer activitats.

L’alcalde d’Oló, Xavier Baraut, ha destacat que el nou espai, situat a l’avinguda Manuel López, «és al mig de poble i això facilitarà la mobilitat». La reforma ha conservat alguns elements de l’antic equipament, com algunes rajoles hidràuliques que s’han col·locat al terra d’alguns espais o l’antic projector de cinema que hi quedarà exposat. Tot plegat, «com a record i homenatge del que havia sigut l’edifici», ha apuntat Baraut.

El consistori també preveu adequar i donar vida a l’espai exterior que hi ha a la part posterior, entre el Centre Recreatiu i l’Espai Hemalosa, amb la idea, segons la regidora d’Urbanisme, Laura Juncadella, «d’enllaçar els diferents equipaments». D’altra banda, amb el trasllat de les entitats al nou espai, l’edifici de l’antic ajuntament on fins ara han estat ubicades es podrà destinar a nous usos. Juncadella ha explicat que l’Ajuntament d’Oló treballa amb la idea de fer-hi habitatge social tenint en compte que «antigament ja eren tres pisos i es va anar modificant».

El Centre Recreatiu és un edifici municipal d’estil noucentista del 1940, inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que incloïa un antic teatre que estava en desús perquè no complia la normativa. Ara, reobre portes reconvertit en un espai destinat al teixit associatiu i cultural del municipi.