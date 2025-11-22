Un conte ‘marcià’ per despertar vocacions científiques
La matemàtica moianesa Anna Bach ha publicat un llibre il·lustrat inspirat en la missió científica liderada per dones Hypatia, que recrea com seria la vida a Mart
Hypatia, la missió científica liderada per dones que busca recrear com seria la vida a Mart, es pot conèixer a partir d’ara a través d’un conte. La moianesa Anna Bach, una de les integrants de la tripulació, ha estat l’encarregada d’escriure i il·lustrar «Les exploradores de Mart», un llibre d’aventures inspirat en aquesta experiència i protagonitzat per les seves integrants, entre les quals també hi ha la manresana Estel Blay. La publicació té l’objectiu de motivar a les nenes a estudiar carreres relacionades amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. Així, Bach ha casat les seves dues grans passions: la ciència i la il·lustració.
Amb dibuixos a tot color, acció, humor i curiositats sobre l’espai. Així és el conte que la matemàtica de Moià va preparar durant la darrera missió Hypatia, el febrer passat. El llibre, adreçat a nens i nenes a partir de sis anys, l’ha editat Estrella Polar i conté 43 il·lustracions fetes en aquarel·les des de l’estació «marciana» del desert de Utah, als Estats Units, on es va dur a terme la missió. Els paisatges, les instal·lacions, els experiments i les mateixes protagonistes van ser dibuixats in situ. Les il·lustracions, diu Bach, «volen capturar l’aventura que vam viure en la nostra simulació, però també com podria ser una missió tripulada a Mart».
La ciència pot ser divertida
La publicació pretén «fer arribar la ciència i l’enginyeria als infants ensenyant-los que no són temes avorrits i difícils, sinó que poden ser d’allò més emocionants i divertits, i que la ciència no vol dir ser un senyor gran fent càlculs en una pissarra, sinó que pot ser treballar en equip, trobar solucions a problemes inesperats i descobrir mons nous». Però sobretot, el que vol el conte «és trencar el biaix de gènere al qual estem acostumats, on la ciència i l’enginyeria són per homes». En aquest sentit, subratlla que «el punt més diferencial del llibre és que està basat en dones reals en una missió real».
Per posar de manifest això, gràcies a un ajut de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, Bach ha desenvolupat set vídeos curts que acompanyen el llibre, un per cada una de les protagonistes, també adreçats a un públic infantil. Així, «les nenes veuen les dones reals, catalanes, que hi ha darrere de cada personatge i tenen referents propers en qui emmirallar-se».
«Les estrelles s'han alineat»
Bach qualifica la publicació com «un somni», ja que tot i que professionalment «he escollit un camí més tècnic, sempre he pensat que en una altra vida m’hauria agradat il·lustrar llibres infantils». De fet, la seva passió per la il·lustració la desenvolupa a través d’Annet Planet, el seu alter ego d’Instagram (@annetplanetcomics). Ara, «amb la publicació d’un llibre infantil lligat a la ciència sento que les estrelles s’han alineat». Mai millor dit.
