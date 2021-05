La Fira de Sant Isidre, coneguda per molts com la festa major del Solsonès, ha tornat a omplir els carrers de Solsona després de dos anys des de l'última edició. Malgrat que la fira està reduïda al 50% i que finalment s'ha celebrat 15 dies més tard del previst, aquest matí el passeig, la plaça del Camp, el Camp del Serra i els diferents punts on es duu a terme l'hora del vermut amb les actuacions musicals corresponents, han tingut una bona afluència de gent tenint en compte les circumstàncies.

Enguany, degut a la covid-19, l'organització ha adaptat la fira per tal de fer complir les mesures de seguretat, reduint-la al 50%. Així, al Camp del Serra només hi ha una carpa amb 200 caps de bestiar, un terç del que hi ha en condicions normals. Per altra banda, també hi ha 50 expositors. Tenint en compte la reducció de participants, tant el bestiar com els paradistes són tots del Solsonés.

Un dels elements amb més èxit de la fira en els últims anys era l'hora del vermut. Tot i que enguany s'ha dividit en tres espais: la plaça de Sant Joan, la plaça Major i la plaça de Sant Roc, l'ambient del vermut hi era ben present amb la música d'artistes locals i totes les taules de les terrasses dels bars plenes. A més, es fa taquilla inversa per afavorir les entitats que enguany no han pogut tenir estand.