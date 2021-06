Solsona va tornar ahir a fer-se seus els carrers en la celebració d’una festa de Corpus que és en realitat una festa major petita. En un ambient d’espai popular reconquerit, els solsonins van omplir la plaça, ocupant la totalitat de les 140 cadires preparades per l’organització així com els racons del perímetre, per veure els balls de les figures i la gran catifa de flors.

Després d’un any sense grans celebracions a Solsona sense la Festa Major, Corpus ni Carnaval, els veïns van configurar a la celebració un esperit de festa i, alhora, de record i agraïment. Així, el Corpus va tenir tres grans homenatjats. D’una banda, els membres de l’Agrupació de Geganters va dedicar el ball de l’Àliga al personal sanitari que ha estat lluitant en la primera línia de la pandèmia i, de manera molt especial, al personal i usuaris de la residència de l’Hospital Pere Màrtir Colomés. De l’altra, l’Agrupació Escolta Pare Claret va voler dedicar la catifa de flors i serradures que va fer a la plaça del Palau al món del Lleure. La composició va servir per reivindicar les activitats del món del lleure remarcant que es un àmbit segur i essencial.

El protocol de la festa es va veure modificat a causa de les mesures sanitàries, de manera que, per exemple, les cercaviles de pujada i baixada dels gegants no es van poder fer. Per omplir aquest buit, l’orquestra Patinfanjàs va interpretar els pasdobles dels gegants abans i després dels ballets, de manera que les figures grans també van poder oferir als assistents les seves coreografies.

Aquesta celebració va servir també perquè s’hi estrenés el nou Macip Major al capdavant de l’Agrupació de geganters, Roger Davins. Tant la seva estrena com el desenvolupament de la festa va ser valorada com a molt satisfactòria per part de l’Ajuntament.

Una altra de les novetats que va comportar les restriccions va ser la retransmissió de la celebració pel canal de Youtube del consistori, la qual es va sumar a la que també van fer les televisions locals. Des del consistori van apuntar ahir que aquesta mesura es podria repetir per la pròxima Festa Major.