Per solucionar tots els dubtes o els problemes derivats de la implementació del sistema porta a porta a Solsona, l’Ajuntament ha creat l’Oficina Ambiental. Aquest servei, situat al número 31 del carrer Llobera, està obert per solucionar qualsevol tipus de dubte per part de la població sobre el funcionament del servei o sobre com fer la classificació dels residus de forma correcta. A més també gestiona els possibles canvis que es puguin dur a terme, com per exemple dels cubells dels establiments de la ciutat.

El regidor de Medi Ambient destaca la feina de l’oficina i assegura que s’estan rebent moltes consultes de com reciclar correctament, ja que «la gent té ganes de fer-ho bé». Sobre els dubtes que generi el sistema, Montaner demana paciència i apunta que molts d’aquests els resoldrà el mateix porta a porta a mesura que es vagi establint el servei.