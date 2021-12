L’Ajuntament de Solsona ha aprovat la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació i l’activitat empresarial a 23 activitats econòmiques del municipi, totes les que s’han presentat a l’última convocatòria excepte una, que no complia els requisits de les bases. En total, se’ls concedeix 39.362 euros.

La major part de diners, 15.000 euros, es destinen a la línia d’ajuts per a noves activitats econòmiques, de la qual es beneficien deu empreses. La segueix la línia d’ajuts per a la creació de llocs de treball, amb 13.050 euros, a la qual s’han pogut acollir vuit negocis. 13 autònoms, per la seva banda, veuran subvencionada la seva quota, mentre que cinc empreses reben suport per a la seva modernització i sostenibilitat, amb un total de 3.352 euros.

La valoració d’aquestes subvencions és molt positiva per part de la regidoria de Desenvolupament Local, que ja té reservats 40.000 euros del pressupost del 2022 per a una nova convocatòria. “Aquestes línies es van crear en un moment en què l’atur s’havia disparat i, si bé va tornar a baixar i els indicadors econòmics van millorar, amb les conseqüències de la pandèmia tornen a tenir tot el sentit”, subratlla el regidor de l’àrea, Ramon Montaner.