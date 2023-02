Torà i Llobera tenen un conflicte per la seva delimitació territorial

El canvi de comarca de Torà i Biosca conviu amb un conflicte paral·lel que mantenen Torà i el seu municipi veí, Llobera, que forma part del Solsonès. Els dos ajuntaments estan enfrontats per definir la delimitació territorial entre els dos termes municipals ja que els veïns de més d’una desena de masies de Torà volen passar a formar part de Llobera perquè s’hi senten més arrelats i és d’allà d’on reben els serveis bàsics. Torà, però, es nega a fer aquesta nova delimitació ja que considera que no hi ha motius legals per fer-ho i que el sentiment de pertinença que un tingui no és suficient per canviar de municipi.

L’alcalde de Llobera, Joan Vendrell, no entén que l’alcalde de Torà defensi el canvi de comarca i, paral·lelament, no permeti a alguns dels seus veïns canviar de municipi tot i que tinguin la voluntat de fer-ho i motius socioeconòmics que els avalen. A més posa com a exemple que, fa uns anys, Biosca i Llobera van acordar que dos masies passarien del primer municipi al segon. «Torà mai ha volgut fer aquest acord», explica Vendrell.

PEr altra banda, l’alcalde de Torà, Magí Coscollola, afirma que el canvi de comarca del seu municipi podria acabar amb aquest conflicte ja que llavors les masies en qüestió ja formarien part del Solsonès i per tant tindrien els serveis assegurats. Vendrell, per la seva banda, diu que no ho solucionaria ja que la voluntat dels veïns no és passar a formar part del Solsonès, sinó de Llobera.

Per altra banda, Torà ha demanat entrar a formar part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS) per millorar la qualitat de la seva aigua però la seva entrada a l’ens actualment no és possible ja que necessitaria que tots els seus membres votessin a favor. Un dels membres és Llobera. En aquest sentit el batlle de Torà assegura que Llobera els fa xantatge amb el conflicte de les masies per tal de condicionar la seva entrada a la MAAS. Vendrell assegura que en cap cas fan xantatge i afirma que l’entrada de Torà a la MAAS està condicionada a la capacitat que té la xarxa d’aigua de l’ens. «El que no podem fer és desvestir un sant per vestir-ne un altre», afirma Vendrell sobre la capacitat que podria tenir la mancomunitat de proporcionar aigua a Torà. En tot cas, assegura que han de ser els serveis tècnics els qui considerin si és viable o no ho és.

Sobre el possible canvi de comarca de Torà i Biosca, el batlle de Llobera diu que no s’hi oposen però que faria falta que algú extern elaborés un estudi de l’impacte socioeconòmic que comportaria l’entrada dels dos municipis a la comarca del Solsonès. «Aquesta entrada tan directa i unilateral no l'entenc si és que no es tracta d’una voluntat política. La política de vegades passa per sobre de la realitat», lamenta Vendrell.