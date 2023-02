Solsona ha enramat els carrers i les places del nucli antic per rebre el Carnaval, la festa més esperada de l’any. La decoració de les comparses té en alguns casos motius d’actualitat i humorístics. Per exemple, el que enguany ha sortit guanyador com a millor carrer està dedicat al Mundial de futbol i ha estat guarnit per la colla dels Margaritus. Una pilota enorme al centre i una porteria són alguns dels elements que s’han penjat per engalanar-lo.

Els carrers mostren garlandes creatives i originals des del passat diumenge i lluiran així fins al 26 de febrer quan després dels dies de gresca els carrers solsonins tornaran a la normalitat. Tothom que vulgui veure el divertit resultat de les enramades pot passejar pel nucli antic de Solsona i es trobarà, entre altres, carrers d’on pengen cubs de Rubik, cintes de tots els colors, pancartes iròniques sobre la recollida de residus porta a porta, un ninot de neu o, fins i tot, un Only Fans. El centre històric de Solsona també veu durant aquests dies com les colles canvien els noms de carrers i places per sumar-los a la sàtira del Carnaval. "La placeta de la santa figa" o el "tray, to the pipi Street" han arrencat ja més d’un somriure als veïns i veïnes. La jornada del passat diumenge que va començar amb les enramades va continuar amb la mostra de bestiari a la Sala Polivalent que va omplir-se també de gom a gom per a l’ocasió. Després de tots els actes d’aquests dies previs, el Carnaval començarà aquest dijous de forma oficial.