Els pobles de Torà i Biosca celebraran la setmana que ve de forma respectiva sessions plenàries per aprovar el canvi de comarca al Solsonès. Així ho han explicat els alcaldes de Torà, Magí Coscollola, i Biosca, Josep Puig, que també han remarcat que d'aquesta manera, a partir de les eleccions municipals del 28 de maig, deixaran de formar part de la Segarra i els vots que es registrin ja computaran pel Consell Comarcal del Solsonès. A Torà se celebra aquest divendres una comissió sobre el canvi de comarca que preveu emetre un informe favorable per passar al Solsonès i es ratificarà al Ple que es farà dijous que ve a les nou del vespre. Biosca farà el Ple el proper dimecres a la una del migdia.

L'alcalde de Torà, Magí Coscollola, ha explicat que a partir de la votació favorable del Ple, la previsió és que després de les eleccions municipals tant Torà com Biosca, si també ho aprova, passin a formar part del Solsonès i d'aquesta manera, els vots que es registrin al 28-M ja computaran pel Consell Comarcal d'aquesta comarca i no pel de la Segarra.

Coscollola ha assenyalat que després de l'aprovació de la llei pel canvi de comarca el passat 7 de març al Parlament, hi va haver un "mal entès" perquè semblava que es donava a entendre que els dos municipis havien de ratificar la voluntat de marxar en un Ple una vegada passat el 28 de maig. Això es va estipular així perquè la modificació de la llei estipula que la voluntat de marxar calia quedar ratificada en un mínim de 2 mandats, però de fet, els dos municipis ja ho han ratificat diverses vegades. Per no passar quatre anys més a la Segarra es va incorporar una esmena transaccional i ara, segons l'alcalde, ja està clar que el proper mandat formaran part del Solsonès.