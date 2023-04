«Darrere del canvi de Biosca i Torà al Solsonès, pesen més els motius econòmics»

El president del Consell Comarcal de la Segarra, Francesc Lluch, considera que els arguments per voler canviar de comarca per part de Biosca i Torà tenen més a veure amb els recursos econòmics, amb la mirada posada en la possible aplicació de la Llei de vegueries, en aquest cas per passar a la vegueria de la Catalunya central, «que suposadament està més ben dotada que la de Lleida».

En aquest sentit, Lluch considera que des de l’administració s’hauria de vetllar perquè municipis amb característiques de muntanya com Biosca i Torà puguin tenir accés a les mateixes oportunitats econòmiques, malgrat no pertànyer a una comarca de muntanya. El president comarcal considera que si es vol fomentar l’equilibri territorial «s’hauria de procurar tractar a tots els municipis per igual i afavorir que es vulguin quedar a la seva demarcació territorial».