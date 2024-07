Nous punts de recàrrega per bicicletes elèctriques a Sant Llorenç

Sant Llorenç de Morunys forma part d’un dels cinquanta municipis de la demarcació de Lleida vinculats a les principals rutes cicloturístiques properes a espais naturals. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha tret a concurs la instal·lació de tres punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques, actuació que forma part del projecte “Naturalment Lleida” i que preveu una inversió de 260.000 euros finançats a través dels fons europeus Next Generation.

L’objectiu de l’actuació és reformular el model turístic i consolidar els espais naturals de Lleida com un motor de desenvolupament de destí turístic d’excel·lència i compatible amb els valors de la sostenibilitat. Les empreses interessades a presentar ofertes per executar l’actuació tenen temps fins al dia 17 de juliol. La instal·lació, el manteniment i la gestió d’aquests punts de recàrrega de bicicletes elèctriques o vehicles de càrrega lenta aniran a càrrec dels ajuntaments i s’instal·laran en el marc de la ruta cicloturística de la Serra de Busa-Bastets.

El projecte “Naturalment Lleida” presentat pel Patronat de Turisme, mitjançant la Diputació de Lleida, va obtenir 3,5 milions d’euros del fons Next Generation de la UE en la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística. Les actuacions seleccionades s’articulen en 4 grans eixos: transició verda i sostenible, transició energètica, transició digital i competitivitat territorial. Entre aquests eixos s’hi troben un total d’onze actuacions, com ara les Vies Blaves del Cardener i del Camí del Segre o la Via Verda de la Noguera Baixa. També actuacions en la millora i l’eficiència energètica amb la creació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i intervencions per a la mobilitat cicloturística, com el cas de Sant Llorenç de Morunys, amb millores d’espais o l’aposta per la bicicleta elèctrica. En menor o major mesura, totes les comarques de la demarcació de Lleida es veuen beneficiades pels 3,5 milions d’euros d’inversió associada al projecte, que sota el paraigua del desenvolupament turístic sostenible vol emprar els espais naturals com a palanca de la transformació sectorial i territorial.

El projecte és una aposta clara pels espais naturals com a gran actiu de la nostra demarcació i pel desenvolupament turístic sostenible com el requisit necessari per crear un model que sigui capaç de generar riquesa respectant i preservant el territori. Aplicant els criteris de sostenibilitat que marcava la convocatòria es va treballar la manera de poder efectuar una intervenció que articulés el conjunt del territori i permetés potenciar el turisme prenent la sostenibilitat com a paradigma transformador.