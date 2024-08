Ignasi Morales i Núria Estalella, visitants de Vilafranca: «Ens agrada visitar els museus d’allà on anem»

A què heu vingut a la capital de Solsonès?

Som de Vilafranca i hem passat uns dies de vacances a Esterri d’Àneu. De baixada hem decidit fer parada per Solsona, on ens hi quedem uns tres dies. Moltes vegades havíem passat pel costat quan viatgem amb cotxe, però mai ens hi havíem arribat a parar. Per aquesta raó vam optar per quedar-nos-hi i conèixer la ciutat, encara que sigui d’una forma ràpida.

Per què heu decidit visitar el Museu Diocesà i Comarcal?

(NE) A mi, especialment, sempre m’agrada molt entrar els museus de les ciutats que visito. Així puc aprendre més sobre l’indret, la seva història i l’art i patrimoni que té avui dia.