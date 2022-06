La figura de l'escenògraf manresà Josep Mestres Cabanes va quedar unida a l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi l'any 1945 quan el Gran Teatre del Liceu va estrenar una producció de la immortal peça del compositor italià amb uns decorats creats per l'artista bagenc, que des de fa més de tres quarts de segle s'han fet servir en diverses ocasions. Els alumnes de l'assignatura d'història de l'art de 4t d'ESO de l'Institut de Cal Gravat, de Manresa, han pogut conèixer aquest vincle durant el darrer trimestre del curs. Dimecres, es va posar posar la cloenda al treball amb una vetllada operística.

Al llarg del tercer trimestre del curs, els estudiants es van poder endinsar en el món de l'òpera amb diverses activitats com les projeccions a l'aula i l'assistència a l'assaig general d'un espectacle del Liceu. Així mateix, els alumnes van visitar el Museu Comarcal de Manresa per veure els esbossos i els teatrins de l'òpera fets per Mestres Cabanes.

El fi de festa de tot aquest treball va tenir lloc ahir dimecres amb una vetllada dedicada a Verdi i Mestres Cabanes, que va reunir més de mig centenar de persones entre alumnes, familiars i aficionats a l'òpera. Durant la trobada, es van projectar escenes d'una funció d'Aida enregistrada al Gran Teatre del Liceu amb els decorats de Mestres Cabanes, amb explicacions de diversos alumnes. També es va poder veure un curtmetratge documental sobre la trajectòria de l'escenògraf manresà -que té una sala dedicada al Liceu- i una exposició fotogràfica dels esbossos i els teatrins del pintor.

A l'entreacte, es va oferir una copa de cava i un refrigeri als assistents, gentilesa de l'Associació de Famílies de l’Institut.