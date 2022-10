Manresa tornarà a ser escenari d'un rodatge aquest divendres. Es tracta d'una gravació d'una sèrie de Netflix, a càrrec de Gigurri SL, el nom de la qual no ha transcendit. Tot i això, Regió7 ha pogut saber que un actor i una actriu coneguts en l'àmbit Estatal visitaran la ciutat. Això es produeix un més després de la gravació del videoclip de Monotonía de Shakira i Ozuna i dues setmanes després del rodatge de la sèrie de Berto Romero i Andreu Buenafuente per a Movistar.

Afectacions de trànsit

El rodatge comportarà diferents afectacions al trànsit de les 8 a les 15 h. L'Ajuntament ha informat que es tallarà el trànsit de vehicles i vianants del carrer Arquitecte Oms, entre el Passeig Pere III i el carrer Cardenal Lluch. També es faran interrupcions intermitents de vehicles i vianants al 1r tram del Passeig Pere III, entre la Muralla Sant Domènec i el carrer Guimerà. Per últim, es realitzaran talls de trànsit intermitents de vianants a la Muralla Sant Domènec a l’altura del Passeig Pere III.

L'historial de rodatges

La d'aquest divendres se sumarà a la llarga llista de gravacions que ja ha acollit Manresa. El desembarcament de Netflix per rodar la primera temporada de la sèrie Hache, a final del 2018 i principi del 2019, va ser el punt d'inflexió per situar Manresa en el mapa de rodatges a Catalunya. La xifra de rodatges a la capital del Bages pràcticament es va doblar l’any passat, respecte del 2020: un total de 36 projectes audiovisuals van tenir com a escenari la ciutat i van representar 104 dies de filmació. Entre els títols més destacats hi ha Marlowe, Tú también lo harías, Sin Huellas, Bienvenidos al Edén, Alma i Bird Box o A man of action.