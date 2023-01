Canten bé, toquen bé, ballen bé, comuniquen bé, fan riure, poden emocionar quan volen, saben portar el ritme de l’espectacle per no allargar res més del compte, tenen la mà trencada a l’hora d’interactuar amb el públic, siguin adults o infants... Són els Xiula i ahir pràcticament van omplir el teatre Kursaal de Manresa per presentar-hi el seu segon espectacle, Descontrol Mparental, que fa dos anys que porten pels escenaris i que estan acomiadant, segons van informar en començar.