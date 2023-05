La redacció de Regió7 esdevé un dels principals escenaris de la sèrie "Tú también lo harías", l'últim èxit del director manresà David Victori estrenat el 26 d'abril. La producció del bagenc va aconseguir només quatre dies després de ser estrenada oficialment a Disney+ Espanya, el 30 d'abril, encapçalar el rànquing de les sèries més vistes a la plataforma.

Victori es mostra feliç de que "tanta gent ens hagi escollit entre tantes opcions" i ha volgut agrair un públic que entre d'altres espais de la capital del Bages, ha pogut veure de més a prop les instal·lacions de Regió7.

No és fins al tercer capítol quan es poden veure els resultats d'una intensa nit de treball a la redacció d'aquest diari. L'espai habitual de treball dels redactors va convertir-se en un plató, on una quarantena de persones de l'equip tècnic i artístic van rodar escenes finals de la sèrie amb l'actriu Mirela Balic (Proyecto emperador), en el paper de periodista.

L’equip, amb dos tràilers aparcats davant de l’edifici de Regió7, va rodar al llarg de tota la nit, començant just quan el diari estava acabant l’edició. Llavors, els periodistes d'aquest diari i l'equip tècnic van coincidir durant una estona a l'espai, un moment en què la ficció i la realitat van estar a tocar.

Un atracament en un autobús amb diversos morts i testimonis que asseguren no haver vist un assaltant que s’escapa és el punt de partida de "Tú también lo harías". L’agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya –i exparella– Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospiten que els testimonis (com l’actriu Michelle Jenner) no expliquen la veritat.

El rodatge va començar el març a Barcelona i després ja es va traslladar a la capital del Bages, que a més d’acollir la filmació és protagonista de la primera producció que Victori roda a la seva ciutat. La sèrie, produïda per Legendary Television i ESPotlight, ha estat coescrita per Victori i Jordi Vallejo.