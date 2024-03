El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Joan Garriga i el mariatxi galàctic de l'Essència del cantautor.

Fundador del grup Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és una figura clau per entendre l’evolució de la música popular del segle XXI feta a Catalunya.

Tres anys després del seu debut en solitari, l’aclamat ‘El ball i el plany’ (2020), Joan Garriga arriba al Kursaal dins del Cicle d’Arrel amb ‘Perquè’, una ‘bachata’ canònica que ens retorna als orígens d’un gènere nascut als patis, als carrers, als barris.

Ara que Peso Pluma, Grupo Frontera o els ‘mariacheños’ de Christian Nodal han posat de moda la música ‘norteña’, s’ha de reconèixer que Joan Garriga ja hi era allà: al nord de Mèxic amb un acordió, on hi cap també el Mediterrani de l’havanera i el raï, el Carib llatí i la Jamaica del reggae i el ‘dub’.

Divendres 22 de març a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.